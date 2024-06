Moto Gp Italia: al Mugello Francesco Bagnaia vince la gara Sprint davanti a Maequez e Acosta

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Il MotoGp Italia sul circuito del Mugello, vede Bagnaia vincere la gara Sprint davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Pecco prende il comando allo start, bruciando il poleman e leader iridato Jorge Martin. Ottima anche la partenza di Bastianini, che duella per il 2° posto con Martin, ma va per terra dopo un contatto con lo spagnolo al 3° giro. Lo stesso Martin,inseguito e sor- passato da Marquez, scivola a 4 giri dal traguardo.Questo consente a Bagnaia di portarsi a -27 punti in classifica. Quarto un ottimo Franco Morbidelli, da- vanti a Vinales e Binder. - (PRIMAPRESS)