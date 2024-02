Mondiali nuoto Doha: dopo l’oro di Simona Quadarella sui blocchi sale Simona Cocconcelli (50 dorso)

(PRIMAPRESS) - DOHA - Ai Mondiali di nuoto oggi l'Italia riparte da tre prestigiose medaglie conquistate finora e si tuffa nella quarta sessione di batterie nell'appuntamento di Doha all'Aspire Dome. Prima azzurra a salire sui blocchi nei 50 dorso è Costanza Cocconcelli chiamata alla stagione della consacrazione.

Ieri la gioia di Simona Quadarella che ha stravinto i 1.500 stile libero. La campionessa romana, 25 anni, bissa il successo iridato di Gwangju 2019. E' la prima nuotatrice a vincere due ori mondiali nella specialità. Simona Quadarella ha chiuso la prova in 15'46"99, infliggendo un distacco enor- me alla cinese Li (9"63) e alla tedesca Gose (10"56). Una cavalcata esaltante, una gara tutta condotta in testa. Un successo talmente largo da non essere sminuito dall'assenza dell'americana Ledecky. - (PRIMAPRESS)