Milan-Napoli 0-2: Conte batte Fonseca e i partenopei sbancano San Siro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un Napoli concreto come mai si impone a San Siro con una prestazione da squadra matura, strappando tre punti pesanti grazie ai gol di Lukaku e Kvaratskhelia, entrambi decisivi per mantenere il controllo del campionato. Per i tifosi rossoneri, che avevano sognato l’arrivo di Antonio Conte in estate, la sconfitta è un doppio schiaffo, alimentando rimpianti verso un tecnico ritenuto “non adatto” al progetto Milan. Adesso il Diavolo, a dieci giornate dall’inizio e con una partita da recuperare, è staccato di undici punti dal Napoli capolista, una distanza che mette già a rischio le ambizioni scudetto. Il Napoli si è dimostrato letale, approfittando di ogni sbavatura della difesa milanista, mentre il Milan paga caro i troppi errori sotto porta, vanificando numerose occasioni e trovando un Meret insuperabile a difendere i pali azzurri. Con questa vittoria, il Napoli si porta a +7 sull’Inter, lanciando un segnale forte ai rivali. Decimato da assenze pesanti – fuori Theo Hernandez e Reijnders per squalifica e Pulisic debilitato dalla febbre – Paulo Fonseca ha lasciato Leao in panchina per tutto il primo tempo. Ma l’approccio del Milan alla partita è tutt’altro che brillante: dopo soli cinque minuti, il Napoli colpisce. Tre passaggi in velocità portano la squadra di Conte in area: Rrahmani serve Anguissa, che verticalizza per Lukaku. Il belga, con una finta fisica su Pavlovic, libera il tiro e trafigge Maignan. È una rete che richiama i gol segnati proprio a San Siro, ma contro i rossoneri, un colpo che dà fiducia agli azzurri e fa vacillare i padroni di casa. Il Milan, pur reagendo con un paio di tentativi di Musah e Chukwueze, fatica a concretizzare. Meret si oppone con sicurezza, sventando le insidie avversarie, e nel momento migliore del Milan arriva il raddoppio: Kvaratskhelia raccoglie palla, si accentra, elude la marcatura di Loftus e Fofana e infila Maignan con un tiro a giro preciso e velenoso. Nella ripresa, Morata illude i tifosi con un colpo di testa annullato dal Var per fuorigioco, e Fonseca inserisce Leao e Pulisic nella speranza di raddrizzare la partita. Ma, nonostante la spinta dei nuovi entrati, il Milan non riesce a sbloccare la difesa ordinata e compatta del Napoli. Un tiro pericoloso di Leao al 35’ è deviato in corner da Meret, e Pulisic, poco dopo, manda alto sopra la traversa. Questa vittoria proietta il Napoli in vetta e rafforza le ambizioni scudetto degli uomini di Conte, che dimostrano di essere già squadra e pronti per il grande salto. Il Milan, invece, dovrà lavorare ancora tanto, sapendo che, in una piazza come Milano, la pazienza non è mai infinita. - (PRIMAPRESS)