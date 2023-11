Mazzarri nuovo allenatore del Napoli: manca solo l’ufficialità

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Manca solo l'ufficialità: Mazzarri da domani sarà il nuovo allenatore del Napoli. Alla fine il presidente De Laurentiis si è deciso al suo ritorno dopo averlo incontrato questa mattina a Roma. La firma è prevista nelle prossime ore in modo che Mazzarri possa dirigere già domani il primo allenamento e prepararsi ai prossimi match con Atalanta, Real Madrid e Juventus. Dunque il Napoli si appresta a riaccogliere Walter Mazzarri, una decade dopo la conclusione del suo primo incarico, periodo in cui ha portato la squadra a raggiungere traguardi significativi. Mazzarri, già assistente di Renzo Ulivieri nel 1998-99, è stato nominato capo allenatore il 6 ottobre 2009, prendendo il posto di Donadoni. La sua collaborazione con De Laurentiis ha segnato un'era di successi per il club, inclusa la vittoria della Coppa Italia nel 2012, un trionfo storico contro la Juventus a Torino dopo 21 anni, e il ritorno in Champions League, anch'esso dopo 21 anni. - (PRIMAPRESS)