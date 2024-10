Masters 1000 a Shanghai: gran finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic con il serbo che accusa qualche problema fisico

(PRIMAPRESS) - SHANGHAI (Cina) - Sarà Jannik Sinner-Novak Djokovic l'ultimo atto del Masters 1000 in corso di svolgimento a Shanghai. Per il talento azzurro numero uno del ranking mondiale , che durante il suo percorso nel torneo cinese ha eliminato il giapponese Daniel, l'argentino Etcheverry (l'unico finora in grado di vincere un set), lo statunitense Shelton, il russo Medvedev e il ceco Machak, si tratta dell'ottava finale in questo 2024. 'Nole', invece, arriva alla sfida contro l'altoatesino dopo essersi imposto contro Michelsen, Cobolli, Safiullin, Mensik e Fritz.Il serbo però non arriva al 100% della forma: infatti durante la semifinale contro l'americano ha sofferto di un problema al fianco sinistro costringendolo a chiamare il medical time-out. - (PRIMAPRESS)