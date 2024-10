Master 1000 Shanghai: Jannik Sinner batte in finale Djokovic e conquista il settimo titolo di stagione

(PRIMAPRESS) - SHANGHAI- Per Jannik Sinner è un anno d'oro nonostante la vicenda dell'indagine doping. Ma il tennista ha la forza di chi non ha nulla di cui rimproverarsi e nella finale di oggi al Masters 1000 di Shanghai ha giocato concentrato battendo Novak Djokovic.

L’azzurro numero uno del mondo ha conquistato il Masters in Cina superando in finale il serbo Novak Djokovic 7-6 6-3 in un’ora e 37’ di gioco. Per Sinner è il settimo titolo in stagione, il numero 17 della carriera. - (PRIMAPRESS)