Lezione dell'Atalanta al Napoli capolista. Al "Maradona" termina 0-3 per i bergamaschi

Un'azione della partita tra Napoli e Atalanta

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Lo ha detto anche Conte dopo il match che l'Atalnata in questo momento è più forte e più strutturata del Napoli. E lo si è visto e potuto toccare con mano oggi al "Maradona" dove la capolista è stata battuta per 0-3 da un'ottima Atalanta. Risultato giusto e Napoli che però deve ricriminare negli errori grossolani fatti in difesa soprattutto dal suo portiere Meret, colpevole di avere un grosso difetto, quello di restare impalato all'interno della propria porta, ma anche da un Lukaku non all'altezza del compito, marcato ferocemente e che però così ha potuto fare pochissimo. Atalanta comunque trascinata da un'incontenibile Lookman: il nigeriano sblocca il match con un sinistro al volo al 10', poi trova il raddoppio al 31' con un potente destro da fuori area. Lukaku viene annullato da Hien, Kvaratskhelia è in giornata no e l'occasione più nitida per riaprire il match capita sulla testa di Buongiorno ma Carnesecchi è super (66'). Tris Retegui al 92' con una girata di destro. Il Napoli rimane fermo a 25 punti, l'Atalanta sale a 22. - (PRIMAPRESS)