La precisazione del Napoli dopo la conferenza stampa per pochi "eletti" di ieri con De Laurentiis: «Su Osimhen nessun gelo»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Se il giorno dopo la conferenza stampa a cui hanno partecipato su invito del Napoli solo pochi "eletti", anche la lista dei selezionati non deve essere stata approntata proprio bene se a 24 ore la società si trova a dover precisare sulle affermazioni e le dichiarazioni rese ieri dal presidente della società azzurra, Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha chiarito alcuni dettagli riguardo al rinnovo contrattuale di Victor Osimhen. Il club smentisce qualsiasi tensione tra le parti: "Parlare di incomprensioni tra il giocatore e la società è impreciso. Il presidente ha semplicemente riferito che, nonostante un accordo verbale e una stretta di mano, Osimhen ha manifestato qualche perplessità. De Laurentiis spera che si tratti solo di una fase di riflessione e ci si riunirà con l'agente Calenda per discutere serenamente del futuro". Va ricordato che il contratto dell'attaccante nigeriano scadrà il 30 giugno 2025.



IL COMUNICATO DEL NAPOLI



"Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen. Meglio chiarire. Il Presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa, culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del Presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione. Nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione, De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Roberto Calenda si incontreranno per parlare del futuro, nella massima serenità. Leggere che ci sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo". - (PRIMAPRESS)