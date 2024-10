L’Eroica al via dal Chianti alla Val d’Orcia con la storica Fiat 1500 della Rai a fare da apripista ai 4000 ciclisti

(PRIMAPRESS) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA) - Presentata oggi L'Eroica 2024, la gara di ciclismo su percorso misto di asfalto e strade bianche arrivata alla sua 27ma edizione. Domani sabato 5 ottobre la partenza con più di 4000 ciclisti che pedaleranno dal Chianti alla Val d'Orcia, mentre Domenica gli altri 5000 ciclisti saranno impegnati sui tre percorsi più corti. Questa edizione, in occasione dei 100 anni della radio Rai, sarà la storica Fiat 1500 che seguiva il Giro d'Italia a cavallo tra gli anni '60 e '70 ad aprire la prima parte della gara. "La vettura della Rai del 1966 - come hanno sottolineato la vice direttrice della Comunicazione Corporate e Relazioni Esterne della Rai, Tiziana Ribichesu e il presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro - torna in "servizio" per questo evento grazie ad un protocollo d'intesa tra Rai e ASI per la conservazione e la valorizzazione dei veicoli storici dell'azienda". Alla Fiat 1500 è stata consegnata la Targa Oro dell'ASI come riconoscimento del buono stato di conservazione del veicolo.

Domani, sabato 5 ottobre, da Gaiole in Chianti saranno al via circa 4000 ciclisti divisi nei due percorsi più impegnativi, tra il Chianti e la Val d'Orcia. Gli altri 5000 aspetteranno fino a domenica per pedalare lungo uno dei tre percorsi che disegnano in vario modo lo splendido territorio del Chianti: “Gaiole in Chianti resta ombelico, il primo week end di ottobre – dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica -, un impegno già preso a priori da un sacco di gente bella che non vede l'ora di ritrovarsi, di ripetere il rito, di migliorarsi di un bel quid l'esistenza sapendo che molta altra gente da tanta parte di mondo verrà a questa Olimpiade del sorriso, della passione, del rispetto, dei buoni sentimenti, di chi è capace di commuoversi, di chi un mondo migliore lo vorrebbe tutto ma intanto se ne costruisce uno suo, neanche tanto piccolo, su cui sa di poter contare. E questa volta, domenica 6 ottobre,

A spiegare il successo de L'Eroica prova anche Franco Rossi, presidente di Eroica Italia ssd: "L'Eroica è soprattutto la felicità e la gioia nel ritrovare i tanti sorrisi della gente. E' un evento unico che rappresenta il valore non solo sportivo del ciclismo ma di un territorio che racchiude 17 comuni che rappresentano Terra Eroica. L'Eroica piace perché propone uno stile di vita caratterizzato dallo sport inteso come salute e rappresenta la bellezza della fatica e il gusto per l'impresa. Per noi è importante mantenere intatto lo spirito, la passione e il rispetto per il ciclismo di altri tempi. Ci impegniamo a preservare l'autenticità di Eroica attraverso la cura dei dettagli (bici d'epoca, abbigliamento d'epoca e così via). Una magia resa possibile grazie al sostegno di una grande squadra di collaboratori che condivide il