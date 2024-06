Italy Major Premier Padel: Bruno e Iacovino accedono al tabellone principale del BNL

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via il secondo Major della stagione del circuito Premier Padel. Dopo Doha, si torna a Roma per il terzo anno consecutivo con il Foro Italico che ospiterà fino a domenica il BNL Italy Major Premier Padel, tappa del Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments), che vedrà altri due appuntamenti in Italia sulle 24 totali: oltre alla Capitale, il padel dei campioni sarà di scena a Genova a luglio e a Milano a dicembre.

Gli italiani Bruno e Iacovino quest'oggi hanno vinto contro la coppia spagnola Sans-Gala, accedendo al tabellone principale del BNL Italy Major Premier Padel. In campo i più forti giocatori e giocatrici al mondo che gli appassionati italiani di padel potranno ammirare dal vivo.

Il tabellone prevede dall'inizio anche un'occasione d'oro per gli italiani in gara: nel primo turno, infatti, il derby tra due wild card, da una parte Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, dall'altra Simone Cremona e il portoghese Nuno Deus. Per chi vince, ci sarà la sfida contro Fede Chingotto e Ale Galan, la coppia numero 2 del tabellone.

Le prime otto coppie del tabellone accedono direttamente al secondo turno, i campioni in carica da battere sono Arturo Coello e Agustin Tapia, vincitori dell'edizione 2023.

Tra le donne, saranno le numero 1 del mondo Ari Sanchez e Paula Josemaria a guidare il tabellone femminile da 48 coppie. Mentre dall'altra parte del tabellone ci saranno Gemma Triay (che lo scorso anno con Marta Ortega vinse il primo storico torneo Premier Padel in modalità combined) e Claudia Fernandez. Non ci sarà la coppia tanto attesa Delfi Brea e Bea Gonzalez: causa l'infortunio di quest'ultima, Delfi Brea giocherà il BNL Italy Major Premier Padel in coppia con la 18enne spagnola Alba Gallardo, numero 121 del ranking FIP. - (PRIMAPRESS)