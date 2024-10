Il Volley Pesaro femminile vince i regionali: il Plauso della Città del sindaco Andrea Biancani

(PRIMAPRESS) - PESARO - Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani consegna il Plauso della Città alle atlete del Volley Pesaro, campionesse regionali U13 23/24: «Grazie al loro impegno, alla determinazione e alla dedizione hanno portato in alto i valori dello sport e il nome della città di Pesaro. Lo sport - ha sottolineato Biancani - è crescita, condivisione e inclusione, priorità dell’Amministrazione che continuerà ad investire su impianti sportivi funzionali per i più giovani. Complimenti alle ragazze, ma un ringraziamento va anche alla società, agli allenatori e ai genitori che le sostengono in questo bel percorso", conclude Biancani.

Soddisfazione anche dalla società sportiva: "Un piacere ricevere questo riconoscimento, che esporremo con orgoglio insieme a tutti i premi vinti dalle atlete che si sono alternate in questi anni di attività. Ringrazio il sindaco Biancani per la sua sensibilità verso lo sport e per il suo valore fortemente sociale" ha detto il presidente della Scavolini Pesaro, Giancarlo Sorbini. - (PRIMAPRESS)