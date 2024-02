Il Napoli agguanta il pari al '90 e pareggia 1-1 con il Genoa, ma la Champions si allontana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Nulla da fare per il Napoli che, ancora privo di Osimhen, proprio non riesce a ritrovare il passo per ambire ad un posto tra le grandi. Al San Paolo, solo un pari per gli azzurri che non vanno oltre 1-1 con il Genoa. L’ennesimo passo falso in campionato, non è certo il viatico miglior per preparare la sfida Champions con il Barcellona. Il primo tempo è avaro di emozioni con gli azzurri pericolosi in avvio con un’azione personale di Kvaratskhelia e poi grazie ad un tiro da fuori di Anguissa. Gli ospiti però non restano a guardare e sfiorano il vantaggio con Retegui che per ben due volte anticipa Ostigard, ma in entrambe le occasioni viene neutralizzato dal rientrante Meret. La doccia fredda arriva in avvio di ripresa con un sinistro dal limite di Frendrup al primo gol in serie A. Mazzarri è costretto a correre ai ripari avviando la girandola delle sostituzioni pur di cambiare volto al suo Napoli. Tuttavia, gli azzurri si fanno vivi dalle parti di Martinez solo con un colpo di testa di Anguissa su angolo di Kvaratskhelia che finisce di poco sopra la traversa e poco dopo con una conclusione dal limite dello stesso esterno georgiano. Gli uomini di Girardino tirano i remi in barca a protezione del vantaggio, ma gli azzurri riescono quantomeno a rimettersi in carreggiata per l’uno a uno finale con Ngonge che al 90’, su sponda di testa di Di Lorenzo, agguanta il Grifone. Troppo poco per ambire ad un posto in Champions.

IL TABELLINO NAPOLI-GENOA 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 5 (1' st Natan 4.5), Mazzocchi 5,5 (20' st Olivera 6,5); Anguissa 5, Lobotka 5,5, Traoré 6 (13' st Lindstrom 6); Politano 5 (13' st Ngonge 7), Simeone 4 (30' st Raspadori), Kvaratskhelia 6. A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Zielinski, Cajuste, Dendoncker. All.: Mazzarri 5.

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (46' st Cittadini sv), Messias 6,5 (29' st Malinovskyi 6), Badelj 6 (46' st Strootman sv), Frendrup 6,5, Martin 7; Retegui 6,5 (29' st Ekuban 6), Gudmundsson 6 (38' st Vitinha sv). A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Haps, Spence, Thorsby, Bohinen, Ankeye. All.: Gilardino 6,5.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' st Frendrup (G), 45' st Ngonge (N)

Ammoniti: Ostigard, Kvaratskhelia, Di Lorenzo (N); Vasquez, Vitinha (G)

Espulsi: nessuno - (PRIMAPRESS)