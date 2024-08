Gp Monza: la pole è della McLaren con Lando Norris. Sulle Ferrari lo sticker dei 250 anni della GdF

(PRIMAPRESS) - MONZA - Sul circuito di Monza la prima fila della Formula Uno è della McLaren con la pole di Lando Norris. E ci sono 6 auto in pole che hanno solo pochi decimi di tempo che le separano. Dopo Piastri, Russell precede le due Ferrari (Leclerc davanti a Sainz),quindi Hamilton: in totale, 186 millesimi. Dietro il gruppone, le due Red Bull, che però sono staccate di 7 decimi dal leader (e quindi di mezzo secondo da Hamilton). Verstappen (7° tempo) non dà mai l'idea di poter competere per le primissime file. Si fermano in Q2 Alonso e le due Alpine di Gasly e Ocon.

Le Ferrari SF-24 scenderanno in pista con uno sticker che riproduce il logo ideato per festeggiare lo storico anniversario della Guardia di Finanza. Questo è l’omaggio che la Scuderia Ferrari HP dedica al Corpo per celebrare il significativo traguardo raggiunto con i suoi 250 anni di storia.

Il logo, moderno ed essenziale, racchiude, nella stilizzazione del numero 250, la fiamma, segno distintivo della Guardia di Finanza, e il tricolore nazionale. Unito al motto “Nella tradizione il futuro”. - (PRIMAPRESS)