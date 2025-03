GP Australia: Norris approfitta della pioggia e vince davanti a Verstappen e Russel. Ferrari 8º e 10º posto

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Al Gp di Formula Uno in Australia, Norris vince davanti a Verstappen e Russell. Albon 4°, Antonelli (all'esordio) è 5° per una penalizzazione. Con la pioggia protagonista in gara, c'è stato il dominio McLaren fino al 45° giro, quando uno scroscio sorprende Norris e Piastri (in quel momento sono tutti su slick). L'australiano va sull'erba e finisce in coda. Verstappen ne approfitta, è il più lesto ai box, Norris riesce a rispondere e si rimette davanti prima che la safety car fissi le posizioni. Gara animat da tanti i fuoripista. Le Ferrari sbagliano il momento ai box e Leclerc chiude 8° ed Hamilton 10°. - (PRIMAPRESS)