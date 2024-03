Formula 1, in Arabia Saudita vince Verstappen davanti a Perez e Leclerc. Buon debutto di Bearman in Ferrari

(PRIMAPRESS) - ARABIA SAUDITA - Al Gp di Gedda: è Verstappen a trionfare, davanti al compagno di team Perez, Per Leclerc è terzo podio in Arabia Saudita Troppo differente il passo delle Red Bull. Perez si sbarazza presto di Le- clerc, solo l'ingresso di una safetycar sconvolge momentaneamente i valori. La buona notizia per la Ferrari è che Le- clerc, con la mescola più dura, ha facilmente controllato il suo podio: Piastri, Alonso e Russell non lo hanno minimamente impensierito. E c'è anche il positivo esordio di Oliver Bearman (in sostituzione di Sainz),7° con un'accorta strategia gomme. - (PRIMAPRESS)