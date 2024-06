Finale Champions League: trionfo del Real Madrid che batte il Borussia Dortmund (2-0)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva il quindicesimo trionfo dei 'blancos' del Real Madrid che nella finale di Wembley hanno battuto per 2-0 il Borussia Dortmund. Nel 1° tempo i gialloneri creano tanto, con Adeyemi, 2 volte, Fullkrug (palo) e Sabitzer, ma senza trovare il vantaggio Neanche un tiro in porta per le 'meren- gues'. Nella ripresa si 'risveglia' il Real. E al 74' infatti gli spagnoli la sbloccano su calcio d'angolo di Kroos con la 'spizzata' vincente di Carvajal. Sfiorato più volte il bis che arriva all'83' con Vinicius, 2-0. La Spagna è in festa. - (PRIMAPRESS)