F1 Gp Brasile: ad Interlagos attesa la riconferma della Ferrari dopo i risultati di Austin e Città del Messico

SAN PAOLO (BRASILE) - Oggi, sabato 2 novembre, nella seconda giornata del fine-settimana del GP del Brasile, si disputa sul circuito di Interlagos la ventunesima tappa del Mondiale 2024 di F1.

Le Ferrari dovranno confermare gli ultimi buoni risultati conseguiti nelle settimane scorse come ad Austin (USA) e Città del Messico. La pista brasiliana è tra le più complesse perché è un tracciato vecchio stile, che racchiude zone di grande accelerazione e altre assai tortuose.

L'obiettivo del titolo costruttori, visto il distacco di 29 punti dalla McLaren non è risicato, ma, tuttavia, la scuderia di Maranello non potrà sbagliare nulla. E poi resta il confronto serrato per il campionato piloti tra Max Verstappen e Lando Norris. Il portabandiera della Red Bull ha un margine di 47 punti su quello della McLaren e vedremo in questo week come si potranno modificare o rafforzare le posizioni.