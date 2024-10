Exclusive Padel Cup di Msp Italia: in campo a Milano le glorie dello sport dal calcio all’hockey

(PRIMAPRESS) - MILANO - Seconda tappa al Milano Urban Padel dell'Exclusive Padel Cup di Msp Italia, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali. L'appuntamento di questo weekend fa parte del circuito promosso in collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo. In campo ci saranno gli ex calciatori Nicola Amoruso e Papu Goméz ma anche Mark Iuliano e German Denis.

In programma altre due tappe: quella di Roma (16-17 novembreall’Aspresso) e quella di Bologna (30 novembre e 1° dicembre al Country Club). Anche a Milano saranno tre le categorie in campo: maschile, femminile e misto, con in campo giocatori appartenenti alla categoria ‘non classificati’. Non solo ex calciatori in ‘pista’ all’Urban Padel di Milano: si esibiranno nella Exclusive Padel Cup anche l’ex pallavolista Pasquale Gravina e l’ex giocatore di hockey Igor Sultanovich. - (PRIMAPRESS)