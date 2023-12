Europa League: il Milan vince in casa del Newcastle (1-2) e si qualifica nel suo gruppo

(PRIMAPRESS) - MILANO - il Milan è in Europa League . La vittoria sul Newcastle (1-2): lo colloca al 3° posto e tanto basta per accedere all'Europa League. La Lazio invece cade a Madrid (2-0) con l'Atletico ma è seconda.

Al 'St.James Park' il Newcastle a segno al 33' col destro potente di Joelinton.Nel 2° tempo pari rossonero di Pulisic(59') ma ancora non basta.Tiro di Isak devia- to da Maignan sulla traversa. Palo di Leao. E' il preludio al gol di Chukwueze per la rimonta (1-2, 84') che vale 'almeno' l'Europa League. Palo Tomori. Al 'Metropolitano' di Madrid, Atletico in vantaggio con Griezmann al 6'. Per gli iberici raddoppia Lino (51'). - (PRIMAPRESS)