Euroatletica: il quartetto azzurro conquista l’argento nella staffetta 4x400 dietro i belgi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella giornata di chiusura degli Europei di atletica è medaglia d'argento per la staffetta 4x400 maschile azzurra. Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Eduardo Scotti chiudono alle spalle del quartetto belga e battono al fotofinish la Germania in rimonta. Per l'Italia 3'00"81, un centesimo meglio dei tede- schi in rimonta. Azzurri avanti dopo le prime die frazioni, poi il Belgio, favorito,vola via Meli (che ha sostituito Sibilio) e Scotti resistono in scia e ricacciano indietro prima la Gran Bretagna e poi la Germania.

Nella staffetta 4x400 femminile le azzurre hanno conquistato un onorevole 4º posto ma amplificato dal record italiano. - (PRIMAPRESS)