Euro 2024: la Spagna batte l’Italia 1-0 e vola agli ottavi. Ora decisivo un pareggio con la Croazia

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - È degli spagnoli il ticket per gli ottavi di Euro 2024. l'Italia battuta 1-0 si giocherà il pass contro la Croazia lunedì. Le basterebbe un pareggio per gli ottavi. Partenza sprint degli iberici e Donnarumma, decisamente il migliore in campo, sventa il primo attacco alzando in corner la zuccata di Pedri, poi Nico Williams manda a lato una sfera da spingere in rete.Ancora lavoro per Donnarumma in chiusura su Morata e sulla sventola di Fabian Ruiz. Azzurri non pervenuti, incapaci di costruire.La ri- presa non cambia registro. Pedri si di- vora il gol da due passi. Poi cross di Nico Williams,tocchi di Morata e Donnarumma, Calafiori fa autogol (55'). Traversa di Nico Williams (71'). - (PRIMAPRESS)