Euro 2024: la Germania apre il torneo UEFA rifilando 5 reti a 1 alla Scozia. Oggi il match Italia-Albania

(PRIMAPRESS) - BERLINO - L''apertura di Euro2024, ha visto la Germania rifilare 5 reti a 1 alla Scozia. Partenza fulminante dei tedeschi. Wirtz (10') trafigge un non perfetto Gunn con un destro al volo dal limite. Gundogan imbuca per Havertz che serve il rimorchio di Musiala per il raddoppio (19'). La Scozia crolla a fine frazione. Piede a martello di Porteous su Gundogan (che aveva appena impegnato Gunn), rosso e rigore. Havertz (1' di recupero) trasforma. Nella ripresa Fullkrug entra e fa poker dopo pochi minuti (68'). Autogol di Rudiger (87') a giochi fatti, al 93' Emre Can arrotonda ulteriormente. - (PRIMAPRESS)