Euro 2024: l’Italia pareggia con l’Ucraina (0-0) e si qualifica agli europei dimenticando il passato

Euro 2024: l'Italia qualificata con uno 0-0 con l'Ucraina a Leverkusen. Donnarumma attento sul tiro di Sudakov al termine di un inizio sprint degli ucraini. Gli azzurri si scuotono.Trubin risponde a Barella, poi esce a chiudere Frattesi liberato da Chiesa. Raspadori non arriva per centimetri a spingere in rete un cross basso dello stesso Chiesa migliore in campo. Ripresa con gli azzurri in pieno controllo per una buona metà frazione. Poi spinge l'Ucraina. Donnarumma chiude in uscita su Mudryk dopo un'incertezza.