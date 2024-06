Euro 2024: l’Italia non si desta ed è fuori agli ottavi contro la Svizzera (2-0)

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Euro 2024, l'Italia è fuori agli ottavi in una partita deludente contro una coriacea Svizzera ma non certo una squadra invincibile. Un disastro Italia demotivata e senza determinazione. L'11 azzurro come mai era stata vista in passato. Spalletti: "Non c'è stato ritmo. Ci vuole più sacrificio".

Le due reti di Freuler e Vergas sono arrivate nella prima parte dei due tempi e non c'è stata reazione. Donnarumma: "È mancato coraggio". L'Italia non si desta. - (PRIMAPRESS)