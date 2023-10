Euro 2024: l'Italia batte Malta 4-0

(PRIMAPRESS) - BARI - L'Italia guidata da Spalletti dimostra la sua forza sul campo, nonostante le turbolenze del recente caso scommesse. Nel recente incontro del Gruppo C per le qualificazioni a Euro 2024, la squadra azzurra ha dominato Malta con un risultato di 4-0. Questa vittoria permette all'Italia, con una partita giocata in meno, di raggiungere l'Ucraina in classifica, entrambe a 10 punti. Al San Nicola, gli azzurri hanno mostrato un gioco solido e superiore. Mancini ha sfiorato il gol colpendo la traversa, poi è stato Bonaventura a segnare al 22' con un tiro preciso. Berardi ha poi messo a segno una doppietta al 46' e al 64', mentre Frattesi ha fissato il punteggio finale durante il tempo aggiuntivo. - (PRIMAPRESS)