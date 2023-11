Euro 2024: l'Italia batte la Macedonia del Nord 5-2 ed ora aspetta l'Ucraina per la qualificazione

Il rigore parato a Jorginho nel primo tempo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia batte la Macedonia del Nord ma non così agilmente nel secondo tempo come il risultato di 5-2 potrebbe indurre a pensare, complice dieci minuti di stop della difesa azzurra. Almeno fino al goal risolutivo di Giacomo Raspadori. Un primo tempo dominato in lungo e in largo con un Federico Chiesa in gran spolvero con una splendida doppietta ed un goal, quello del 3-0 davvero un capolavoro di balistica, leggermente aiutato anche da una deviazione di un difensore macedone. Comunque una vittoria netta. L'Italia parte subito forte ma Dimitrievski disinnesca Chiesa, sul corner Darmian insacca di testa (17'). Ancora su corner,Serafimov ferma di braccio la zuccata di Gatti. E' rigore, ma Jorginho (40') calcia debolmente e Dimitrievski ringrazia.Pochi istanti dopo tuttavia,Chiesa scarica in rete il diagonale da fuori (41'). Lo stesso Chiesa fa tris nel recupero, con deviazione di Manev.Ripresa più complicata del previsto. Doppietta di Atanasov (52'di testa 74' devia Acerbi), Raspadori scaccia la paura (81'), El Shaarawy chiude (94').



IL TABELLINO

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 5-2

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho (17' st Cristante), Bonaventura (17' st Frattesi); Berardi (31' st El Shaarawy), Raspadori, Chiesa (17' st Zaniolo). A disp.: Buongiorno, Mancini, Cambiaso, Lazzari, Politano, Scamacca, Carnesecchi, Provedel. Ct: Spalletti.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev (1' st Ashkovki), Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi (19' st Alimi), Ademi (1' st Atanasov); Alioski; Bardhi, Elmas; Miovski (1' st Ristovski). A disp:. Todoroski, Ilijazovski, Babunski, Mitrovski, Daci, Churlinov, Aleksovski, Shishkovski. All.: Milevski.

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Zaniolo, Acerbi (I), Askovski, Ristovski, Serafimov (M)

Marcatori: 17' Darmian (I), 41', 47' pt Chiesa (I), 7' st, 29' st Atanasov (M), 36' st Raspadori (I), 49' st El Shaarawy - (PRIMAPRESS)