Euro 2024: l’Inghilterra marca la differenza tecnica sul campo di Wembley e piega l’Italia (3-1)

(PRIMAPRESS) - WEMBLEY (LONDRA) - L'Inghilterra, con meno occasioni a rete dell’Italia che impegna Pickford, sfrutta l’arma del contropiede e riesce ad infilare tre reti alla nazionale azzurra. Il fischio finale fissa il risultato sul 3-1. L’Italia era partita bene nel primo tempo illudendo di poter governare fino in fondo il match. Non nasconde il rammarico mister Spalletti con la necessità di un calcio più arioso da team europei. La cronaca della partita parte dal gol di Scamacca che corregge in rete su assist di Di Lorenzo. Il difensore del Napoli stende Bellingham in area sul finire di primo tempo, calcio di rigore che Kane trasforma per l'1 a 1. Poi arriva il raddoppio degli inglesi con una giocata in contropiede di grande bravura con Rashford che mette la palla alle spalle di Gigio Donnarumma. La terza rete la firma ancora un grande Kane che ha commentato il fine partita "con un calcio per divertirsi". - (PRIMAPRESS)