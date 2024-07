Euro 2024: il Portogallo va ai quarti e incontrerà la Francia. La Slovenia estromessa solo dai rigori

(PRIMAPRESS) - GERMANiIA - Il Portogallo passa ai quarti di finale con una tenace e combattiva Slovenia ma solo ai rigori. Ora dovrà incrociare la Francia. Il punteggio di 3-0 è stato tutta opera del numero uno portoghese Diogo Costa che ha sbarrato per tre volte la porta ai penalty. A Francoforte Portogallo subito pericoloso con Ruben Dias. Ci prova più volte Cristiano Ronaldo.La Slovenia si difende bene e riparte con pericolosità. Nella ripresa 'bomba' su punizione di CR7, Oblak respinge coi pugni.Sesko, in contropiede, manca il clamoroso vantaggio. Gara non si sblocca,supplementari.Diogo Jota steso in area, ma Oblak devia sul palo il penalty di Ronaldo (105').Regge lo 0-0,ai rigori poi la storia è tutta di Costa. - (PRIMAPRESS)