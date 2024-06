Euro 2024: esordio della Francia aiutata dalla fortuna. Battuta l’Austria con un autogol di Wober

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Euro2024, Austria-Francia 0-1. Esordio con vittoria fortunata della Francia che ha battuto 1-0 l'Austria e si porta in testa al girone D assieme all'Olanda. Primo tempo intenso ed equilibrato a Dusseldorf.Austria vicini al vantaggio ma Maignan salva su Baumgartner. Subito dopo c'è l'1-0 Francia:azione di Mbappé che mette in mezzo, 'maldestro' colpo di testa di Wober, è autogol (38').Nella ripresa Mbappè si divora una clamorosa chance per il raddoppio. Transalpini pericolosi con Dembelè, Griezmann e Thuram, due volte. Austriaci stanchi, i francesi possono far festa. Mbappè in uno scontro è rimasto con il naso rotto. - (PRIMAPRESS)