Derby: la giornata particolare di Milan-Inter (1-1) con due gol annullati e un pari che non si vedeva da tempo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il derby all'ombra della Madonnina nella 23ª giornata di Serie A tra Milan e Inter rientrerà in quella che si può definire "una giornata particolare" con ben due gol annullati è un pareggio che non si vedeva da tempo nella sfida casalinga delle due squadre. Dopo tempo immemore, infatti, riesce il pari nel derby al 'Meazza', 1-1 tra Milan e Inter. Due gol annullati ai nerazzurri (fuorigioco),un paio di tentativi di Lautaro, poi il Diavolo si sveglia. Sommer vola sulla botta di Reijnders ma al 45',dopo aver respinto il cross basso di Leao, si arrende al potente tap-in dell'olan- dese.Ripresa.Maignan si oppone a Lauta- ro,cui viene annullata(spinta Dumfries) un'altra rete. Inter sfortunata:il palo dice no a Bisseck,Thuram e Dumfries. Ma all'ultimo respiro (93') de Vrij fa 1-1 - (PRIMAPRESS)