Cori e scontri, Abodi: “Chi non comprende le regole dello sport deve essere fuori dagli stadi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministero dello Sport dà un giro di vite alla violenza negli stadi dopo gli episodi a San Siro, al MAPEI Stadium di Reggio Emilia e al Rigamonti di Brescia. "Il razzismo, l’antisemitismo e ogni forma di odio e discriminazione non si possono tollerare in una società civile, come vogliamo e dobbiamo essere. La lotta e il contrasto a ogni forma di atteggiamento discriminatorio devono essere tempestivi, sistematici, efficaci e diffusi. Il rispetto deve valere sempre e l’educazione al rispetto va allenata e sollecitata sistematicamente, a partire dalle scuole". Così il ministro Abodi che ha chiesto di intensificare i controlli passando al setaccio ogni traccia per individuare e sanzionare i responsabili. "Chiederò che venga loro applicato anche il ritiro del gradimento da parte dei club. Chi non comprende le regole del gioco, deve uscire dallo stadio”, ha dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. - (PRIMAPRESS)