Coppa Italia: il Milan fa in semifinale. Battuta la Roma 3-1 con l’asse Hernandez-Habraham

MILANO - Coppa Italia, sono i rossoneri a spuntarla ed entrare in semifinale dopo aver sconfitto la Roma di Ranieri (3-1). L'asse Theo Hernandez-Abraham colpisce due volte: al 16' il cross del terzino trova l'incornata della punta; al 42' filtrante con la difesa messa malissimo. Fra i due gol dell'ex c'è tanta Roma. Traversa di Pisilli su cross di Angelino (30'); Tomori un muro su Shomurodov e Dybala.A inizio ripresa (50') traversa anche per Walker. Ma subito dopo accorcia Dovbyk che interviene sul cross del solito Angelino. Da qui però è il Milan a controllare e a chiudere (72') con l'assist di Gimenez per Joao Felix.