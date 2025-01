Coppa dei Club Padel MSP: il via l'8 febbraio a Roma con 220 squadre divise in 55 gironi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aperta al Cisalfa Store dell'Eur a Roma la decima edizione della Coppa dei Club Padel MSP con il sorteggio dei gironi. L’8 febbraio inizia la corsa per le 220 squadre del torneo che vedrà la finale il 7 giugno 2025.

Sono 55 i gironi da 4 squadre ciascuno che dal weekend tra il 7 e l'8 febbraio animeranno i campi di Roma e provincia. In palio, dopo la prima fase e dopo quella a eliminazione diretta, un posto nella finale provinciale del 7 giugno, che anticiperà di un giorno quella regionale. L'obiettivo, per tutte, è quello di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della fase di Roma e provincia dopo il Forte Padel Gang e in quello della fase nazionale dopo gli abruzzesi del Bombonera (Chieti).