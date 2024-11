Coppa Davis: l’Italia vince “l’insalatiera” per la terza volta. Battuta in finale l’Olanda con il punto decisivo di Sinner

(PRIMAPRESS) - MALAGA - L'Italia vince per la terza volta (la seconda consecutiva) la Coppa Davis. A Malaga, Olanda battuta 2-0 nella finalissima. L'Italia si presentava alle Finals come detentrice dell'insalatiera dopo il succeso dell'anno scorso, 48 anni dopo la prima affermazione, in Cile nel 1976. Matteo Berrettini ha battuto van de Zandschulp per 6-4 6-2, in un'ora e 18 minuti. Il secondo e decisivo punto è arrivato dal n.1 del mondo Jannik Sinner, che ha superato 7-6 (2) 6-2 Griekspoor, in un'ora e 34 minuti. - (PRIMAPRESS)