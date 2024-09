Coppa Davis: l’Italia batte il Belgio 2-1 con Berrettini nel singolo e Bolelli-Vavassori nel doppio

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Gli azzurri del tennis battono 2-1 il Belgio nella seconda gara del girone A, che si gioca a Bologna. Dopo il successo di Matteo Berrettini sul 19enne Alexander Blockx per 3-6 6-2 7-5, c'è stata la sconfitta di Flavio Cobolli a opera di Zizou Bergs. Il punto della vittoria è arrivato col doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha avuto ragione della coppia belga Gillé/Vliegen per 7-6 7-5. L'Italia aveva vinto il primo confronto con il Brasile. Domenica 15 i match decisivi con l'Olanda per la finale. - (PRIMAPRESS)