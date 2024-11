Coppa Davis a Malaga: Sinner trascina l’Italia in semifinale vincendo 2-1 con l’Australia

(PRIMAPRESS) - MALAGA - Coppa Davis:Italia in semifinale. Jannik Sinner trascina l'Italia al successo per 2-1 sull'Argentina che vale la semifinale di Coppa Davis.Sabato, sempre a Malaga, gli azzurri da campioni in carica se la vedranno con l'Australia: in palio c'è la seconda finale consecutiva. L'altoatesino,dopo aver ottenuto il pari liquidando 62 61 Baez in singolare, ha conquistato il punto decisivo in coppia con Matteo Berrettini battendo Gonzalez/Molteni 64 75. In apertura di giornata, c'era stata la sconfitta di Lorenzo Musetti con Cerundolo (46 16). - (PRIMAPRESS)