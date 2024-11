Coppa Davis: a Malaga Berrettini e Sinner mettono ko l’Australia (2-0). Ora finale con l’Olanda

(PRIMAPRESS) - MALAGA - L'Italia torna in finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Contro l'Olanda, gli azzurri avranno l'opportunità di difendere l'insalatiera, conquistata un anno fa. A Malaga, Australia sconfitta per 2-0. Il primo punto conquistato da Matteo Berrettini, al termine di una battaglia di 2 ore e 46' contro Thanasi Kokkinakis: 6-7 (6) 6-3 7-5 il punteggio a favore del tennista romano. Meno sofferto il secondo successo di giornata, con il n.1 del mondo Jannik Sinner che ha bat- tuto Alex De Minaur 6-3 6-4 in 1h29'. - (PRIMAPRESS)