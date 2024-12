Conference League: la Fiorentina passa agli ottavi sul campo portoghese del Vitoria Guimares (1-1)

(PRIMAPRESS) - PORTOGALLO - Sul filo di lana i Viola passano agli ottavi in Conference League con un pari. Risultato raggiunto negli ultimi minuti in casa del Vitoria Guimaraes (1-1) manda i viola direttamente agli ottavi. Avvio di gara lento, poi i portoghesi prendono il sopravvento. Gustavo Silva sbaglia malamente da due passi, ma si rifà al 33' spingendo in rete l'assist di Kaio. Nella ripresa Kean sciupa una clamorosa occasione per il pari. Terracciano attento sulla sventola di Gustavo Silva. Cross basso di Dodo,Varela tocca ma la palla resta lì, Mandragora pareggia (87'). - (PRIMAPRESS)