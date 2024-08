Clamoroso al Maradona: entra Lukaku e la ribalta, Napoli-Parma 2-1

Foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ci voleva un Napoli tutto cuore per ribaltare una partita dominata contro il Parma, ma complicata. Nella terza giornata di Serie A, il Napoli trionfa in rimonta 2-1 contro il Parma, al termine di una partita emozionante allo stadio Diego Armando Maradona. I Ducali, guidati da Pecchia, hanno mostrato un buon calcio e tanta determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio al 19' grazie a un rigore trasformato da Bonny, dopo una rapida incursione di Sohm. Nella ripresa, la partita cambia volto con l'ingresso in campo di Lukaku, che al 91' sfrutta l'espulsione del portiere Suzuki (sostituito tra i pali da Del Prato al 76') per dare inizio alla rimonta azzurra. Il gol decisivo, firmato da Anguissa al 97', regala al Napoli una vittoria sofferta ma preziosa. - (PRIMAPRESS)