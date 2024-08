Cincinnati Open: è finale per Jannik Sinner. Lunedì a mezzanotte la sfida con Tiafoe

(PRIMAPRESS) - USA - Al Cincinnati Open di tennis, Jannik Sinner vola in finale dopo un match straordinario con il tedesco Zverev. Jannik vince con il punteggio di 7-6, 5-7, 7-6 in più di tre ore di gioco. Una prova incredibile del n. 1 al mondo ed interrompe la sequenza di 4 ko consecutivi e raggiunge la 19esima finale in carriera nel circuito. Lunedì a mezzanotte la finale contro Tiafoe. - (PRIMAPRESS)