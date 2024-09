Ciclisno: ai mondiali a cronometro di Zurigo è oro per il belga Evenepoel e poi tutto Italia con Ganna e Affini

(PRIMAPRESS) - ZURIGO - In Svizzera sono scattati i Mondiali con le cronometro elite. Oro conquistato dal belga Evenepoel, ma il resto del podio è tutto azzurro con l'argento di Filippo Ganna (a 6") e il bronzo di Edoardo Affini. Il belga Evenepoel vince per un soffio dopo un buon vantaggio iniziale. Per Ganna un argento dopo gli ori del 2020 e del 2021. Prima medaglia invece per Edoardo Affini. - (PRIMAPRESS)