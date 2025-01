Ciclismo: il Giro d’Italia che guarda ad Est con la partenza dall’Albania e arrivo a Roma dopo 21 tappe

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un Giro d'Italia che guarda anche ad Est con una partenza inedita, dall'Albania. Il via, infatti, sarà da Durazzo e l'arrivo a Roma, per il terzo anno di fila, dopo aver percorso 3.413,3 km e 21 tappe. E' il Giro d'Italia 2025, che si snoda dal 9 maggio al 1° giugno e 'nasce' con la presentazione dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. Le prime tre tappe albanesi includono una crono (alla seconda). Poi si sbarca in Puglia, ad Alberobello. In totale 6 tappe per velocisti,8 di media montagna e 5 di alta montagna, oltre a 2 crono. La 'Cima Coppi' è il Colle delle Finestre (2.178m) alla penultima tappa. - (PRIMAPRESS)