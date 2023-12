Champions: il Napoli torna a vincere al Maradona 2-0 contro il Braga ed è agli ottavi

Il goal di Osimhen

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli ha conquistato una vittoria fondamentale per riscattarsi dalle recenti sconfitte e qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League. Nell'incontro con lo Sporting Braga, gli azzurri hanno mostrato determinazione e abilità, imponendosi con un convincente 2-0. Il portiere dello Sporting Braga, Matheus, ha impedito un risultato ancora più ampio con le sue parate decisive. Il match è stato caratterizzato dall'autorete di Saatçı al 9' minuto, che ha dato il via al punteggio, seguito dal gol di Osimhen al 33'. Con questo successo, il Napoli si posiziona al secondo posto nel gruppo C, dietro al Real Madrid, che ha ottenuto la vittoria in tutte e sei le partite del girone. - (PRIMAPRESS)