Champions: il Napoli sbanca Berlino 0-1 con l’Union

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Di nuovo vincente anche in Champions il Napoli che passa 1-0 a Berlino con l' Union. Primo tempo intenso, ma praticamente senza emozioni. I tedeschi passano, ma il gol di Haberer viene annullato per fuorigioco di Fofana a inizio azione. Nella ripresa subito una magia di Kvaratskhelia che in area salta mezza difesa dell'Union ma viene 'murato' all' ultimo. Il Napoli riesce a sbloccare un match complicato al 65' con Raspadori che gira sul primo palo un assist al bacio dell'incontenibile Kvara: 0-1.



IL TABELLINO

UNION BERLINO-NAPOLI 0-1

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi (35' st Tousart), Diogo Leite, Knoche; Trimmel, Haberer (35' st Volland), Khedira (25' st Kral), Aaronson (25' st Laidouni), Gosens; Becker, Fofana (25' st Behrens).

A disp.: Schwolow, Stein, Jaeckel, Bonucci, Dehl. All.: Fischer

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (21' st Olivera); Cajuste (1' st Elmas), Lobotka, Zielinski; Politano (37' st Lindstrom), Raspadori (21' st Simeone), Kvaratskhelia (43' st Ostigard).

A disp.: Contini, Gollini, Zerbin, D'Avino, Zanoli, Gaetano. All.: Garcia

Arbitro: Peljto

Marcatori: 20' Raspadori (N)

Ammoniti: Trimmel, Gosens, Haberer (U); Rrahmani (N)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)