Champions: il Napoli resuscita l'Union Berlino che pareggia la prima partita dopo 12 sconfitte consecutive

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Ci voleva un Napoli pasticcione ed impacciato per resuscitare dal baratro l'Union Berlino reduce fino al match del Maradona di ben 12 sconfitte consecutive. Arriva il primo pareggio 1-1 ed è un punto pesante non tanto per i tedeschi quanto per il Napoli che riesce a complicarsi anche il percorso della Champions e che deve seprare che stasera il Real Madrid vinca contro i portoghesi del Braga. Ma venviamo alla partita. . Partenopei secondi nel Girone C a quota 7 punti dopo quattro giornate. Fioccano le occasioni: Becker per l'Union, Rrahmani, Zielinski e Natan (palo) per il Napoli. Il Var annulla un gol di Anguissa per fallo di Di Lorenzo. Segna Politano su cross di Mario Rui (39'). Reazione ospite: Natan salva su Laidouni, palo di Juranovic su punizione. Ripresa. Zielinski si mangia il raddoppio Napoli sbilanciato punito in contropiede da Fofana (52'). Inutille l'arrembaggio dei partenopei che arrivano quasi in porta ma sbagliano in molte occasioni e se non fosse che l'Union è decisamente inferiore il Napoli potrebbe rischiare di prendere anche la beffa del secondo goal in almeno due occasioni. Inutillmente gli azzurri si battono fino alla fine e mancano di concretezza. Due punti persi.



L TABELLINO

Napoli-Union Berlino 1-1

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (dal 32’ st Olivera); Anguissa, Lobotka (dal 32’ st Simeone), Zielinski (dal 46’ st Cajuste); Politano (dal 42’ st Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia. A disp.: Gollini, Contini, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Zerbin.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (dal 19’ st Trimmel), Haberer (dal 34’ st Aaronson), Khedira (dal 25’ st Tousart), Laidouni (dal 26’ st Kral), Rousillon (dal 35’ st Gosens); Fofana, Becker. All.: Fischer. A disp.: Schwolow, Stein, Knoche, Volland, Dehl, Behrens.

Arbitro: Makkelie.

Marcatori: 39’ Politano (N); 52’ Fofana (U).

Ammoniti: Simeone (N); Bonucci, Jaeckel, Tousart (U).

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)