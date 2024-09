Caso doping Sinner: la Wada potrebbe ancora chiedere precisazioni nonostante il tempo scaduto per il giudizio

(PRIMAPRESS) - USA - La Wada (agenzia mondiale antidoping) aveva tempo fino alla mezzanotte di ieri sera per fare ricorso contro la decisione dell'Itia (International Tennis Integrity Agency) di assolvere Jannik Sinner dall'accusa di doping per il caso Clostebol. Il ricorso al Tas di Losanna, scaduti 21 giorni, non è stato presentato ma il caso non è ufficialmente chiuso come precisato dalla stessa Wada. La vicenda che ha portato al licenziamento di due elementi dello staff di Sinner: preparatore e fisioterapista. - (PRIMAPRESS)