Calcio: Napoli, marchio Acqua Sorgesana su retro magliette

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Acqua Sorgesana sarà il nuovo Back-of-Shirt Partner del Napoli per le prossime tre stagioni sportive. Il marchio sarà applicato sul retro delle magliette, sotto al nome dei calciatori. "Le strade del Napoli e dei marchi del dottor Arnone si intrecciano sin dal principio del mio percorso nel calcio - ha commentato Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione dell'accordo - è un piacere ed un onore ritrovare un brand che nasce nel nostro territorio sul retro della nostra maglia e sono certo che questo connubio andrà avanti anche in questa nuova fase di crescita del nostro club". "Abbiamo creduto e scommesso fin dal primo momento - ha spiegato il presidente della Sgam, Nicola Arnone - sul progetto ambizioso tracciato dal presidente Aurelio De Laurentiis con la Ssc Napoli. Oggi possiamo affermare con soddisfazione che quella scommessa è stata vinta". - (PRIMAPRESS)