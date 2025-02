Calcio: il Napoli sbatte sull'Udinese, solo 1-1 al Maradona

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Al Maradona questa sera si è vista una delle peggiori prestazioni del Napoli di Antonio Conte. Complici le assenze, ma anche un mercato invernale deludente e che non ha tenuto conto di alcune esigenze di questa squadra di rimpolpare una rosa che è davvero risicata, stasera al Maradona i partenopei hanno faticato con una buona Udinese, ma che comunque poteva essere facilmente battuta con tutt'altra prestazione. Bene l'Udinese che ha corso e creato anche notevoli problemi alla difesa azzurra. Finsce così in parità, e rallenta la corsa della capolista che nelle ultime due partite tra Roma e quella di stasera racimola solo 2 punti. Primo tempo scintillante al 'Maradona'. Fioccano le occasioni, da una parte e dall'altra. Napoli in vantaggio con McTominay che svetta di testa su corner di Politano (38'). Quasi immediato pari Udinese con un 'eurogol' di Ekkelenkamp (40'). Nella ripresa ritmi molto più bassi. I friulani tengono bene il campo i partenopei faticano a creare pericoli Ci provano Anguissa, McTominay e Lucca, ma senza fortuna. Regge l'1-1.



LE PAGELLE

Politano 5

McTominay 6,5

Mazzocchi 4:

Lukaku 5:

Thauvin 6,5:

Ekkelenkamp 6,5:

Lucca 6:

Solet 7: IL TABELLINO

NAPOLI-UDINESE 1-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 4,5, Mazzocchi 4; Anguissa 5,5 (25' st Ngonge ), Lobotka 6 (36' st Gilmour sv), McTominay 6,5; Politano 5 (25' st Raspadori 5,5), Lukaku 5 (25' st Simeone 5,5), Neres 5,5 (42' st Okafor sv).

A disp.: Contini, Scuffet, Buongiorno, Rafa Marin, Billing, Hasa. All.: Conte 6

Udinese (4-4-2): Sava 6,5; Kristensen 6, Bijol 6,5, Solet 7 (35' st Ehizibue sv), Kamara 6; Atta 6,5 (35' st Bravo sv), Karlstrom 6,5, Lovric 6,5 (25' st Payero 6), Ekkelenkamp 6,5 (41' st Zarraga sv); Thauvin 6,5, Lucca 6.

A disp.: Piana, Padelli, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pafundi, Rui Modesto, Sanchez. All.: Runjaic 6,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 37' McTominay (N), 40' Ekkelenkamp (U)

Ammoniti: Lucca (U)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)