Calcio d’inizio per la Serie A dopo gli anticipi di ieri. Ecco le partite di oggi a partire dalle 18,30

ROMA - La prima giornata del campionato di calcio di Serie A è partita con gli anticipi di ieri mentre oggi vedrà in campo Verona-Napoli, Bologna-Udinese, Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. Ieri il Milan ha acciuffato il Toro nel finale e bloccando la partita sul 2-2 in casa con il Torino. Empoli-Monza 0-0 Al Meazza granata in vantaggio al 30' grazie all'autogol di Thiaw che,dopo il palo di Bellanova,manca il rinvio, anzi tocca la palla e la manda oltre la li- nea. Nella ripresa forcing Milan, ma è il Toro a raddoppiare con la 'capocciata' di Zapata su cross di Lazaro (68'). I rossoneri accorciano con la zampata di Morata (89') e poi in pieno recupero c'è il 2-2 al volo di Okafor al 95'. Al 'Castellani' occasioni da una parte e dall'altra, ma resta lo 0-0.