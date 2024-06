BNL Italy Major Premier Padel: assegna il titolo a Galan-Chingotto e Sanchez-Josemaria

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza edizione del BNL Italy Major Premier Padel, il tour mondiale con i giocatori e giocatrici più forti del mondo sui campi del Foro Italico a Roma, ha visto il successo di Ale Galan e Federico Chingotto nel maschile e Ari Sanchez e Paula Josemaria nel femminile. Nel tabellone maschile i detentori Arturo Coello e Agustin Tapia - la coppia numero 1 - sono stati spodestati da Ale Galan e Federico Chingotto, che giocavano la settima finale su sette tornei disputati insieme. Nel femminile invece Ari Sanchez e Paula Josemaria vincono il trofeo che lo scorso anno avevano perso in finale.

L'Italy Major, seguito da ben 30mila gli spettatori registrati durante tutta la settimana di torneo, ha visto tante autorità presenti nel giorno della finalissima: dall'ambasciatore del Qatar Khalid Yousuf al Sada, ospite nel palchetto d'onore del presidente della International Padel Federation Luigi Carraro e del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi. Con loro, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris rispettivamente presidente e ad di Sport e Salute - organizzatrice del Major con FITP e FIP - l'assessore Alessandro Onorato (Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale) e l'assessore del Comune di Milano Martina Riva (Sport, Turismo e Politiche Giovanili). Nella carrellata di vip e nei giorni dell'Europeo di calcio, non è passata inosservata la presenza dell'ex Milan Marco Amelia, campione del mondo 2006.

Per l'Italia non finisce qui perchè ad inizio luglio Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, ospiterà per la prima volta un torneo Premier Padel mentre Milano, a dicembre, farà da sfondo per il terzo anno consecutivo per il torneo categoria P1.

Il Premier Padel è il Circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale di padel insieme alla partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments). - (PRIMAPRESS)